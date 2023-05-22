Roman vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, 'İlle de Roman olsun' şarkısını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Ayvansaray'da bulunan Roman Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada kürsüye çıkan Bakan Soylu, Roman vatandaşlar şarkı söyledi. Vatandaşlar da Bakan Soylu'ya eşlik ederken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde Fatih Ayvansaray'da bulunan Roman Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Bakan Süleyman Soylu'yu, Roman vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Kısa süre sonra kürsüye çıkan Bakan Soylu, "İlle de Roman olsun" şarkısını söyledi. Bakan Soylu'ya vatandaşlar da eşlik edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ 25 İLDE ROMAN KOORDİNATÖR ATADIK"

"O KİRALARI ARTIRANLARIN ÜMÜKLERİNİ SIKACAĞIZ"

Kiraları artıranlara tepki gösteren Bakan Soylu, "İstanbul'da 28 ilçede koordinatör görevlendirdik. Her birine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte çok önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Roman kardeşlerimizin bütün isteklerini bireysel ve kurumsal olarak yapılması gereken her şeyi onlarla birlikte valiliğimizin koordinatörlüğünde gerçekleşiyor. Kiralar düşsün diyorlar ya? O kiraları artıranların ümüklerini sıkacağız" şeklinde konuştu.

"25 ilde roman koordinasyon merkezlerini kuracağız"

25 ilde Roman Koordinasyon Merkezlerinin kurulacağını söyleyen Bakan Soylu, "25 ilde roman koordinasyon merkezlerini kuracağız. Bunlar tüm bakanlıkların romanlarla ilgili atacağı adımları illerinde koordine edecekler. Ev meselesinden, okul meselesinden tutun bütün bunlarla ilgili bütün adımları gerçekleştireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Her romana bir yuva projesini Türkiye Yüzyılında romanlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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