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Rize'de yavru ayı köpekler tarafından kovalandı

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Rize'nin Pazar ilçesinde bir çay fabrikasının bahçesine giren yavru ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de çay fabrikasının bahçesine giren yavru ayı köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Rize'nin Pazar ilçesinde bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi. Ormanın içerisinden yavru ayı bir anda koşarak çay fabrikasının bahçesine girdi. Yavru ayının bahçeye girdiğini gören sokak köpekleri, ayıyı kovalamaya başladı. Köpeklerden korkan yavru ayı koşa koşa tekrardan ormana doğru kaçtı. Yavru ayı bir süre sonra gözden kayboldu. Meydana gelen olay, çay fabrikasının güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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