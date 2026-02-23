Devrek pazarında Ramazan ayı hareketliliği

Devrek pazarında Ramazan ayının başlaması ile birlikte alışveriş hareketliliği de başladı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle Devrek pazarında hissedilir derecede hareketlilik görülmeye başlandı. Zonguldak'ın en gözde pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının başlaması nedeniyle çarşı pazarda hissedilir derecede alışverişte hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Ramazan ayının da ilk haftasına rast gelen ve Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşlar alışveriş yapmak için tezgahlara akın etmeye başladılar. Çoğunlukta beyaz et ve bakliyat ürünlerine ilgi gösteren vatandaşlar alışveriş yapmak için ilçe pazarına akın etmeye başladılar.

Geçen yıla nazaran fiyatların oldukça makul olduğunu vurgulayan Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç," Geçtiğimiz yıllara nazaran fiyatlarda hissedilir derecede değişiklik yok sadece bu sene kırmızı mercimekte fiyatlar farklı biraz yani oldukça yüksek ama diğer bakliyat ve pirinç fiyatlarında geçen Ramazan ayına nazaran fiyatlar gayet makul. Hurma fiyatlarına gelince ürünün kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Tavuk ihracatı durdurulmuştu ilk hafta bu tüketiciye yansıdı ama yine bu hafta tavuk fiyatlarında değişimler yaşanmaya başladı

Biz millet olarak özelikle de Ramazan ayında paylaşmayı seven bir milletiz dolayısıyla da hayırsever vatandaşlarımız tarafından verilen alışveriş çekleri ile ihtiyaç sahipleri de bu nimetten faydalanıyor. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı