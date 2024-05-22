Özel çocukların zihin gelişimi için hareket eğitimleri önemli

Hareketçözer Özel Çocuk Eğitim Sistemi ve İçerik Dünyası Kurucusu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Timur, nörolojik tanılarda zihin gelişimi için özel çocuğu olan ailelerin son dönemlerde zihin gelişimini üst düzeye çıkaran eğitim metotlarını aradığını belirterek, "Hareket eğitimleri, otizm, down sendromu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, mental retardasyon ve nadir hastalık grubu tanıları için algı, sosyal uyum ve iletişim sorunları yaşayan özel gelişim gösteren çocukların hayat kalitelerini artıran oldukça popüler en çok tercih edilen eğitimleri" dedi.

Hareketçözer Özel Çocuk Eğitim Sistemi ve İçerik Dünyası Kurucusu Beden Eğitimi Öğretmeni Halil Timur, zihin performansını, hareket ve beceri eğitimi ile artırmanın mümkün olduğunu ifade etti. Becerilerin insanlara, zihnin çalışma prensibi ve gelişim durumu ile bilgiler verdiğini söyledi. Çocuklarda beceri eğitiminin hayat kalitesini artırmada çok etkin olduğunu söyleyen Timur, "Hayat kalitemiz yapabildiklerimize bağlıdır, bu anlamda düşüncelerimiz hayallerimiz becerilerimizle doğru ilişkilidir" diye konuştu.

"Gelişimin altın kuralı amaca yönelik eğitimlerdir"

Timur, özellikle pandemi döneminden sonra çocuklarda dikkat eksikliğinin yaygınlaştığını ve bu dikkat eksikliği ayrı bir tanı olmasına rağmen diğer tanılara çoğunlukla eşlik ettiğini vurgulayıp, bir çocukta birkaç tanının bir arada bulunduğu durumlarda mücadelenin daha zor olduğu ve daha yoğun eğitimin gerekebileceğinin altını çizdi.

Timur, DEHB tanısı daha kolay ve mücadele edilebilir bir tanı olduğunu söyledi ve programlardan net sonuçlar alındığını ifade etti. İnsanların hareket etmeye programlanmış canlılar olduğunu ifade eden Timur, hareket ve oyunun çocuk gelişiminde son yıllarda çok ivme kazandığını sözlerine ekledi. Baskı ve zorlama olmadan harekete dayalı ilgi çekici oyunların çocukların gözdesi olduğunu belirten Timur, özel gelişim gösteren çocukların topluma kazandırılması gerektiğinin altını çizerek doğru bir bakış açısıyla çocukların hayat kalitelerinin çok üst düzeye çıkabilir olacağını söyledi. - ANTALYA