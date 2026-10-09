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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden 5 akademisyen Stanford listesine girdi

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden 5 akademisyen Stanford listesine girdi
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Stanford Üniversitesi'nin 7 Ekim 2026'da yayımladığı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden 5 akademisyen yer aldı. Prof. Dr. Mustafa Sevindik iki kategoride listelenirken 2 akademisyen listeye ilk kez girdi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve uluslararası akademik camiada önemli bir referans olarak kabul edilen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden 5 akademisyen yer aldı.

ABD'nin Stanford Üniversitesi tarafından 7 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan ve 2025 yılı bilimsel verilerini esas alan çalışmada, Osmaniye Korkutata Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sevindik, Doç. Dr. Bulut Hüner, Doç. Dr. Çağatay Yamçıçıer, Prof. Dr. Tugay Ayaşan ve Prof. Dr. Mustafa Übeyli "Yıllık Etki", 2 akademisyen ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde yer aldı. Her iki kategoride de yer alan Prof. Dr. Mustafa Sevindik ile birlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni listede temsil eden toplam akademisyen sayısı 5 oldu. Ayrıca 2 akademisyen bu yıl listeye ilk kez girerek önemli bir başarıya imza attı.

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından her yıl hazırlanan çalışmada, Elsevier'in ICSR Lab platformu aracılığıyla sağlanan Scopus bibliyometrik verileri kullanılıyor. Çalışmada bilim insanlarının bilimsel etkileri yayın sayısı, atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksi, öz atıflar ve bilimsel yayınların niteliği gibi çeşitli bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiriliyor. Araştırma, 20 bilimsel alan ve 174 alt bilim dalında yürütülüyor.

Liste, bileşik atıf göstergesi (c-skoru) bakımından dünyanın önde gelen bilim insanlarını ortaya koyarken bilim insanlarının bilimsel etkisi, "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendiriliyor. 2025 yılı verilerine göre "Yıllık Etki" kategorisinde 249 bin 310, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde ise 243 bin 949 bilim insanı değerlendirmeye alındı.

Kaynak: ANKA
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