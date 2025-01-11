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Osmaniye'de İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir inşaatın 5'inci katından asansör boşluğuna düşen 37 yaşındaki işçi Ali Çar ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.

Osmaniye'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir inşaatın 5'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Düziçi İrfanlı mahallesinde yapımı devam eden inşaata meydana geldi. İddiaya göre 37 yaşındaki Ali Çar sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci katından asansör boşluğundan zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı yaralanan vatandaşa yapılan ilk müdahale sonrası olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düziçi devlet hastanesinde yapılan müdahale sonrası Ali Çar isimli işçi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Osmaniye'de İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel
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