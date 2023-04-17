Osmaniye'de iftar öncesi kum sanatı ve semazen gösterisi

Osmaniye Yeşildereliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Osmaniye Yeşildereliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta Osmaniye Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen program öncesinde kum sanatı ve semazen gösterisi sunuldu. Grup Meşale Semazen Grubu tarafından gerçekleştirilen sema gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından kum sanatı sanatçısı ve yazar Tarkan Köylü tarafından kum sanatı gösterisi sunuldu. Köylü'nün kumdan yaptığı sanat eserleri büyük beğeni gördü. Misafirlere Osmaniye Belediyesi gezici aşevi tırında yapılan yemeklerden ikram edildi.

Osmaniye Yeşildereliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Göknar, düzenlenen iftar programında kendilerini yalnız bırakmayan tüm Yeşildereli köyü sakinlerine teşekkür ederek, "Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - OSMANİYE