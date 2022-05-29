Osmaniye'de gökyüzü uçurtmalarla renklendi - Haberler

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Osmaniye'de gökyüzü uçurtmalarla renklendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaniye'de gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutlu Çocuk Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirirken aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar da doyasıya eğlendi.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutlu Çocuk Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirirken aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar da doyasıya eğlendi.

Osmaniye Belediyesi'nce düzenlenen 5'inci Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali 'Mutlu Çocuk Uçurtma Şenliği'yle sona erdi. Samet Aybaba İzci Kampı yanı Dereobası köyü yolunda bulunan boş arazide ailelerinin refakatinde bir araya gelen yüzlerce çocuk belediye personelleri tarafından dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne gönderdi. Uçurdukları uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren çocuklar doyasıya eğlenirken ailelerde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.

Şenlikte doyasıya eğlenen çocuklar uçurtma uçurdukları için mutlu olduklarını belirtirken aileler de çocuklar için bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gerektiğini söyledi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uçurtma Şenliği Samet Aybaba Osmaniye Çocuk Yerel Haberler

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