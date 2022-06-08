Osmangazi'ye Gana'dan Kardeş Şehir - Haberler

Osmangazi Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Osmangazi'nin, Gana'nın Asokore Mampong Bölgesi ile kardeş olması oy birliği ile kabul edildi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'ya değer katan ve vatandaşların ihtiyacına yönelik hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, Doğancı Mahallesi'ne yeni hizmet binası, Yahşibey Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası kazandırırken, Bağlarbaşı Mahallesi'nde de Sevgi Parkı'nı hizmete açarak yeşil dönüşüme katkı sağladıklarını belirtti.

Osmangazi'deki kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin hız kesmediğini kaydeden Dündar, uluslararası ilişkilerin de artarak devam ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Gana'nın Asokore Mampong Bölgesi Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret ederek, projeleri yakından incelediğini söyleyen Başkan Dündar, "Ganalı misafirlerimiz, başta Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi olmak üzere, birçok projemizi hayranlıkla inceledi. Bizden sadece proje konusunda değil, belediyecilik sistemi konusunda tecrübelerimizden istifade etmek istediler. Osmangazi ile kardeş şehir olma talebinde bulundular. Biz de bu taleplerini meclise sunuyoruz" dedi.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülürken, Gana Asokore Mampong Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi arasında kardeş şehir ilişki kurulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel