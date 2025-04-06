Ordu'da Modifiyeli Araçlara ve Ehliyetsiz Sürücülere Ceza Uygulandı

Ordu'da modifiyeli araçlara ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet ekiplerinin bir saatlik gerçekleştirdikleri modifiyeli, abartı egzoz, cam filmleri ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yapılan denetimlerde 19 bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde modifiyeli, abartı egzoz, cam filmleri ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Bir saatte 30 aracın denetiminin yapıldığı uygulamada 1 ehliyetsiz sürücüye, 2 modifiyeli araç sürücüsü ve cam film kullanan 1 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde çevre ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.