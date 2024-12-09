Önder Alkan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 2. Başkanlığına Seçildi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 51. Olağan Büyük Kongresi'nde Önder Alkan, 2. Başkanlık görevine seçildi.

Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kongre sürecine destek veren herkese teşekkür etti. Önder Alkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin yapılan 51. Olağan Büyük Kongresi sonucu 2. Başkanlığa seçilmiş bulunmaktayım. Başta Oda başkanlarımız ve delegelerimiz olmak üzere, ekip arkadaşlarımız ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK