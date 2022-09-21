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Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş Festivali'nde Sahne Aldı

Yerel Haberler

Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş Festivali'nde Sahne Aldı

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş Festivali’nde sergilenen ‘Museum of the Moon’ konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş Festivali'nde sergilenen 'Museum of the Moon' konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Museum of the Moon konserleriyle devam eden Beşiktaş Festivali kapsamında pop müziğin renkli isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahne aldı. Ay ışığı altında sahne alan sanatçı, sevilen şarkılarını Beşiktaşlı vatandaşlar için seslendirdi.

Ay ışığının muhteşem ambiyansını konserlerle birleştirdiklerini, Beşiktaş'ta sanatın ve sanatçının yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları söyledi:

"Museum of the Moon dünyanın her yerini dolaşıyor ama ilk kez bir açık hava konserinde deneyimleniyor. Bunu Beşiktaş'a taşımaktan, komşularımızı böyle güzel bir atmosferle buluşturmaktan çok memnunuz. Sevgili Nil Karaibrahimgil'i Beşiktaş Festivalimizde ay ışığı altında ağırlamaktan mutluluk duyuyorum."

Ay ışığı altında gerçekleşen konserler kapsamında bu akşam Jülide Özçelik sahne alacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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