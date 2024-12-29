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Nazilli Devlet Hastanesi'nden Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

Nazilli Devlet Hastanesi'nden Emzirme Danışmanlığı Eğitimi
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Nazilli Devlet Hastanesi, Anne-Bebek Dostu Hastane sertifikasını aldıktan sonra sağlık personelini emzirme konusunda bilinçlendirmek için kapsamlı bir eğitim programa düzenledi.

Nazilli Devlet Hastanesi, Anne- Bebek Dostu Hastane sertifikasını almasının ardından sağlık personelinin emzirme konusunda daha bilinçli ve yetkin hale gelmesi amacıyla kapsamlı bir 'Emzirme Danışmanlığı Eğitimi' düzenledi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde anne-bebek dostu hastane olarak verilen hizmetlerin güçlendirilmesine ve toplum sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 'Emzirme Danışmanlığı Eğitimi' düzenlendi. Bebek sağlığının korunması ve annelerin daha bilinçli bir şekilde emzirme süreçlerine destek verilmesinin amaçlandığı eğitimde uzmanlar tarafından verilen teorik ve pratik bilgilerle katılımcıların emzirme konusundaki bilgi ve becerileri arttırılarak emzirmenin bebek sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekildi.

Eğitime, Nazilli Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanlarının yanı sıra Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personeli de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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