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Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve acil personeline 3 günlük eğitim verildi

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Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve acil personeline 3 günlük eğitim verildi
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve acil servis çalışanlarına 19-21 Ekim 2026'da üç günlük yüz yüze eğitim verildi. Eğitimde bilgi güvenliği, enfeksiyon kontrolü, hasta ve çalışan hakları gibi konular ele alınarak personelin mesleki bilgileri güncellendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Devlet Hastanesi'nde, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta güvenliğini güçlendirmek amacıyla yoğun bakım ve acil servis çalışanlarına yönelik üç günlük eğitim programı düzenlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda 19-21 Ekim 2026 tarihleri arasında yoğun bakım ve acil servis birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına yüz yüze eğitimler verildi. Üç gün süren programda sağlık hizmetlerinin güvenli ve etkin şekilde sunulmasına yönelik birçok konu ele alındı. Eğitimlerde bilgi güvenliği, enfeksiyonların kontrolü, kişilerarası iletişim, hasta ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, temel ve ileri yaşam desteği, bebek dostu hastane farkındalığı, atık yönetimi, acil durum ve afet yönetimi ile istenmeyen olay bildirimi ve renkli kodlar konularında sağlık çalışanlarının bilgileri güncellendi. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı anlatımlarla da çalışanların mesleki becerilerinin desteklenmesi sağlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören, düzenlenen eğitimlerin sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hasta ve çalı

şan güvenliğinin güçlendirilmesi ve sağlık personelinin güncel bilgilerle desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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