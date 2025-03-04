CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma

CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı
Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde! Hayali ihalenin sevkiyatı petrol tankeriyle yapılmış

Hayali ihaleye garip sevkiyat! Petrol tankeriyle domates taşımışlar
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an

Nazilli'de Jandarma, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Nazilli'de Jandarma, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli İlçe Jandarma Komutanı, Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ve beraberindeki personel, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret edip çiçek takdim ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kaymakam Kan, nazik davranışlarından dolayı Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ve beraberindeki personeline teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Son hali sevenlerini üzdü
img

Bilirkişi davasında 5 gazeteci için karar verildi
img

CHP'nin İstanbul İl Kongresi için soruşturma başlatıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Edip Akbayram'ın cenazesinde skandal görüntüler

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.