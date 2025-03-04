Nazilli'de Jandarma, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim etti.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ve beraberindeki personel, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan'ı ziyaret edip çiçek takdim ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kaymakam Kan, nazik davranışlarından dolayı Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ve beraberindeki personeline teşekkür etti. - AYDIN