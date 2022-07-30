Sarıgül her fırsatı değerlendiriyor! 'Gülen adam' üzerinden de mesaj verdi - Haberler

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Sarıgül her fırsatı değerlendiriyor! 'Gülen adam' üzerinden de mesaj verdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Iğdır'da esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Kasım Can ile diyaloğu sosyal medyada beğeni aldı. Videoda siyasi mesaj vermeyi de ihmal etmeyen Sarıgül, "İnşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün" dedi.

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Kars'ın Digor ilçesi Arpalı köyünde yaşayan 'gülen adam' olarak bilinen Kasım Can, Iğdır'da alışveriş yaparken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile karşılaştı.

"HİÇ KONUŞMUYOR GÜLÜYOR"

Bir anda gülmeye başlayan Kasım Can, Mustafa Sarıgül'ün ilgisini çekti. Sarıgül'ün merhaba, demesine gülerek karşılık veren Kasım Can, gülmeye devam edince Sarıgül, "Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan Iğdır'dayım gülen ağa ile beraberim hiç konuşmuyor gülüyor, inşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün" dedi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sarıgül ile Can daha sonra tokalaşarak ayrıldılar. Sosyal medyada Sarıgül'ün bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

Mustafa Sarıgül Kasım Can Iğdır Yerel Politika Haberler

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