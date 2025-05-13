Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Muş'ta Engelliler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Muş'ta Engelliler Haftası Etkinliği Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliği kapsamında özel bireylerin sahnelediği gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Murat Çavuş, etkinliğin özel bireylerin sosyal yaşama katılımını artırma amacını taşıdığını belirtti.

Muş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel bireylerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Özel Eğitim ve Uygulama 1. ve 2. Kademe Okulları tarafından organize edilen programda özel öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte aileler ve öğretmenler öğrencilerin performansını ayakta alkışladı. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler çeşitli oyunlar sergilerken, izleyicilere de unutulmaz bir gün yaşattı.

Programda konuşan Okul Müdürü Murat Çavuş, Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik ettiğini ifade etti. Müdür Çavuş, "Öğrencilerimiz uzun bir süre çalıştılar. Öğrencilerimizin de yapabildiklerini kamuoyuna sunmak, velilerimize göstermek istedik. Aslında bu çocukların diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Bunu vurgulamak istedik ve amacına ulaştığını da düşünüyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti! Masada tek başlık var
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.