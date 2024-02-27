Murat Atılgan Ortaokulu Eski Günlerine Dönüyor

Eskişehir'de bir zamanlar kayıt yaptırmak için sıraya girilen Murat Atılgan Ortaokulu, eski günlerine dönmeye başladı.

Şehir merkezinde 1967 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan 1200 öğrenciye ve 90 personele sahip köklü okullarından Murat Atılgan Ortaokulu'nda, yapılan bu yıl ki tadilat çalışmaları sonrasında eski günlerine döndü. Bir zamanlar kayıt yaptırmak için velilerin sıraya girdiği okul bir dönem bu ilgiden uzak kaldı. Okulda yönetim ve eğitim kadrosunda yapılan değişiklikler sonrasında öncelikle tadilat çalışmalar başladı. Tamamlanan tadilat sonrasında öğrencilerin daha kaliteli eğitim almalarını sağlayacak ortam oluşturuldu. Okul Müdürü Halil Turhan, ve yönetimi daha sonra çocuklar için sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara ağırlık verdi. Tiyatro, müzik grupları ve halk dansları çalışmaları ile desteklenen öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gruplar kurarak çevre bilincini geliştirmeden, hayvan haklarına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktan, yaşlı bakım evlerine ve daha birçok konuda toplum içerisinde çalışmalarını yapılıyor. Sportif alanda daha belli branşlarda Eskişehir birinciliği, ikinciliği ve Türkiye ikinciliği derecelerini okul öğrencileri kazandı. . - ESKİŞEHİR