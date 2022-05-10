Muradiye Belediyesinden bahar şenlikleri

Van'ın Muradiye Belediyesi, havaların ısınmasıyla "Bahar Şenliği" düzenledi.

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafında ilçe merkezinde çocuklar için bahar şenliği düzenledi. Belediye ekipleri tarafından kurulan şişme parklarda çocuklar doyasıya eğlendi.

Açıklamalarda bulunan Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Aslanbay, müdürlük olarak baharın bu güzel günlerinde çocukların sevinçlerine ortak olmak için şişme parklar kurduklarını belirterek, "İlçemiz merkez futbol sahasında şişme parklarımızı kurduk. Pandemi döneminde çocuklarımız çok fazla dışarıya çıkamadılar. Bu güzel günleri değerlendirip belediyemizin katkılarıyla çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerekli koordinasyonlar sağlanarak öğretmenlerimizin gözetiminde kurmuş olduğumuz şişme parklarda çocuklarımız doyasıya eğleneceklerdir. Cuma gününe kadar festival şeklinde devam edecektir" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel