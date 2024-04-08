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Muğla'nın Menteşe ilçesinde mahalle sakinleri sokaklarını boyadı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahalle Muhtarı tarafından bayram öncesi çevre temizlik etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde 'Köyümü seviyorum, sokağımı boyuyorum' etkinliği düzenlendi. Yeni seçilen Mahalle Muhtarı Hüseyin Uçar tarafından organize edilen etkinlikte mahalle sakinleri sokak duvarlarını badana ile bembeyaz yaptı.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Uçar "Bizim doğduğumuz büyüdüğümüz mahallede çocukluğumdan bu yana belli hayallerim vardı. Yıllar öncesinde birlik beraberlik içerisinde yaşaya bileceğimiz bir mahalle hayal ettik. Birlik ve beraberliğimizi küçük mahallerde yapabileceğimiz, toplu hareket edebileceğimiz bir etkinlik yapmak istedik, bu etkinliği de gerçekleştirdik. Her şeyin para karşılığı olmadığını belirtmek amacı ile böyle bir etkinlik yaptık. Bir de bayram öncesi temiz ve güzel bir mahalle oluşturmak istedik. Halkımız bu etkinliğe çok olumlu baktı ve ben buradan halkımıza çok teşekkür ederim. Her şey Ortaköyümüzün güzelliği için" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Uçar Muğla Çevre Etkinlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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