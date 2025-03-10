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Muğla'da Enderun Usulü Teravih Namazı Kılınacak

Muğla'da Enderun Usulü Teravih Namazı Kılınacak
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Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam saat 20.30'da hafızlar ve musiki öğretmenlerinin katılımıyla Enderun usulü teravih namazı kılınacak. İbadetin manevi boyutunu artırmayı amaçlayan programda tanınmış hafızlar yer alacak.

Muğla'da hafızlar ve musiki öğretmenlerinin katılımıyla Osmanlı geleneği Enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam saat 20.30'da gerçekleşecek olan bu manevi atmosferde, birbirinden ünlü hafızlar ve sanatçılar yer alacak.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Birincisi Muhammed Esed Can, 2018 Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Saffet Çalış, 2012 Kur'an-ı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Mustafa Yaşar ile musiki öğretmenleri Hüseyin Suiçmez ve Adem Kılıç, Muğla Merkez Kurşunlu Camii'nde bu akşam gerçekleşecek programda bir araya gelecek. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Enderun usulü teravih namazı hakkında yaptığı açıklamada, bu namazın farklı makamlar kullanılarak ibadete manevi bir boyut kazandırmayı amaçladığını belirtti. Müftü Çapçı ayrıca, Enderun usulü teravihin salavat, ilahi ve zikirler eşliğinde farklı makamlarla kılınmasının bir diğer sebebinin ise cemaati camiye teşvik etmek ve camiye gelenleri huzura kavuşturmak olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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