Muğla'da Buzağı Güzellik Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel hale gelen Buzağı Güzellik Yarışması'nın bu yıl 37'ncisi düzenlendi. Yarışma renkli görüntülere sahne olurken, sevimli buzağıların sahiplerinin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Yerkesik Mahallesi'nde düzenlenen 37. Buzağı Güzellik Yarışması'na çeşitli kategorilerde 25 buzağı katıldı. Buzağılar hem güzellik hem de süsleme kategorilerinde mücadele etti. Yarışmada üç kategoride dereceye giren buzağılar belirlendi. Simental kategorisinde birinci Efe Kanal'ın buzağısı olurken, birinciliği Montafon kategorisinde Alperen Sarıoğlu'nun, Holştayn kategorisinde ise Cem Savran'ın buzağısı kazandı.

Yarışma boyunca sevimli hayvanlar davetlilerin büyük ilgisini toplarken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi. - MUĞLA