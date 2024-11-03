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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten 3 Kişiye Organ Bağışı

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten 3 Kişiye Organ Bağışı
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Hatay'da motosiklet kazası geçiren 23 yaşındaki Emre Bayır, 9 gün süren yaşam mücadelesinin ardından vefat etti. Ailesi, Emre'nin organlarını bağışlayarak 3 kişiye umut olma kararı aldı. Baba Osman Bayır, evladının organ bağışı ile 3 kişi ile yeniden hayata döneceğine inandığını ifade etti.

Hatay'da geçirdiği motosiklet kazasında 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 23 yaşındaki Emre Bayır'ın organları 3 kişiye umut olacak. Evladının organlarını bağışlama kararı alan gözü yaşlı baba Osman Bayır, söyledikleriyle yürekleri burktu.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Emre Bayır isimli 23 yaşındaki genç, 24 Ekim tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası Dörtyol Devlet Hastanesi'den tedavi altına alındı. Bayır, 9 gün süren yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından nakil için bağışlandı. Sağlık Bakanlığı Organ nakli ekipleri tarafından nakil gerçekleştirilen operasyon sonrası; bir böbreğin Kahramanmaraş'a, diğer böbreğin Gaziantep'e ve karaciğerin Malatya'ya gönderildiği öğrenildi. Organları 3 hastaya umut olan genç, Dörtyol ilçesi Örencik mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Evlatlarının cansız bedenini teslim alan baba Osman ve anne Hatice Bayır, zor anlar yaşadı.

"Oğlumun organlarını bağışladıktan sonra benim üç tane evladım olacak"

Gözyaşları içerisinde evladını son yolculuğuna uğurlayan baba Osman Bayır, "Oğlum sekiz yoğun bakımda kaldı, dokuzuncu günde vefat etti. Vefat etmeden önce hastane önünde kendi kendime muhakememi yaptım ve çocuğumun organlarını bağışlayacama kararı aldım. Kendi düşüncem sonrası doktorla da konuştum. Organ bağışı sonrası evladım 3 kişiye umut oldu. Oğlumun organlarını bağışladıktan sonra benim üç tane evladım olacak. Emre'm gitti ama başkalarına umut oldu. İnşallah evladımın organlarının nakil edildiği kişiler, sağlıklarına kavuştuklarında beni görecekler baba yada ağabey diyecekler. Benim için onlar Emre'dir" şeklinde konuştu.

"Annesi özellikle dedi ki yavrum dedi bari toprak olacağını can olsun"

Vefat eden gencin Amcası Aslan Bayır, organ bağışının önemine vurgu yaparak "Dokuz gün önce sabah yedide işe giderken kaza yaptı, bir arabaya veya herhangi bir yere çarpmadı direksiyon hakimiyetini kaybetti yere düştü. Bizim de tanıdıklarımız var organ nakli bekleyenler, tanıdık olsa veya olmasa bile hiç de önemli değil. Vefat eden yeğenim Emre 3 kişiye can verecek, birilerine umut olacak. Emre hepimizin gururu oldu. Allah razı olsun annesinden ve babasından. Emre çok saf kalpli, temiz, namazlı ve abdestli bir çocuktu. Emre işten eve evden işe yani başka hiç Allah'a şükür kötü bir huyu da yoktu. Yani herkes görsün, herkes duyarlı olsun. Yani sonuçta Yunus Emre toprak olup gidecek. Annesi özellikle dedi ki yavrum dedi bari toprak olacağını can olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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