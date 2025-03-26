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Minik Öğrencilerden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bağış

Minik Öğrencilerden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bağış
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Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere Bağışladılar. İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bu anlamlı davranış, öğreticileri ve İl Müftüsü tarafından takdirle karşılandı.

Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere bağışladı.

İyilik Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ihtiyaç sahibi kardeşlerine harçlıklarını bağışlayarak, kumbaralarını iyilik için açtı. Kur'an kursu öğreticileri Gülsüm Özkan ve Ayşe Şimşek'in refakatinde İl Müftülüğüne gelen minikler, harçlıklarını ihtiyaç sahibi kardeşlerine gönderilmek üzere İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim ettiler. Bağışları kabul eden Müftü Bayram Danacı, minik öğrencilere bu örnek ve anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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