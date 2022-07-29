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Milas Belediyesi'nin Okul Öncesi Kursları Devam Ediyor

Milas Belediyesi'nin Okul Öncesi Kursları Devam Ediyor

Milas Belediyesi’nin yaz tatili süresince düzenlediği okul öncesi kursları devam ediyor.

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Milas Belediyesi okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte kurslarına ve eğitimlerine başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yüzlerce öğrenci eğitim alıyor. Eğitimlerde, görsel sanatlar, Almanca, İngilizce, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, tiyatro, yaratıcı drama, müzik gibi birçok alanda kurs veriliyor.

Gerçekleştirilen kurslarla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Okulların kapanmasıyla birlikte kurslarımız başladı. Yüzlerce öğrencimiz bu kurslardan faydalanıyor. İlerleyen süreçte de bu kurslarımız devam edecek." dedi.

ANKA / Yerel

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