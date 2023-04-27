Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük: "Nükleer Tepkimeyi Başlattığınız Zaman Ortaya Çıkabilecek Olan Sonuçları Kolay Kolay Tahmin Edemezsiniz"

Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük, "Nükleer santraller hem yapım hem de çalışma aşamalarında hiç kazaya sebep olmasalar bile çok yoğun ekolojik yıkımlara neden olurlar. Bir nükleer tepkimeyi başlattığınız zaman ortaya çıkabilecek olan sonuçları kolay kolay tahmin edemezsiniz. Tahmin edilemeyen koşullara kaza denir. Bu nedenden dolayı nükleer santralin şartelini indirdiğinizde normal koşullarda kaza yani çevresel ekolojik felaket başlamış olur” dedi.

MUSTAFA USTA

Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük, "Nükleer santraller hem yapım hem de çalışma aşamalarında hiç kazaya sebep olmasalar bile çok yoğun ekolojik yıkımlara neden olurlar. Bir nükleer tepkimeyi başlattığınız zaman ortaya çıkabilecek olan sonuçları kolay kolay tahmin edemezsiniz. Tahmin edilemeyen koşullara kaza denir. Bu nedenden dolayı nükleer santralin şartelini indirdiğinizde normal koşullarda kaza yani çevresel ekolojik felaket başlamış olur" dedi.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde 'Çernobil'in 37. yılında nükleer felaketin etkisi hala sürüyor' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşi öncesi açıklamalarda bulunan Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük, bugün hizmete alınması beklenen Mersin Nükleer Santrali ile Sinop'ta yapılması düşünülen nükleer santrale işaret ederek "Büyük bir yıkım bekliyor buraları. Bunun için buna izin vermemek durumunda olacağız. Eğer kurmaya çaba sarf ederlerse arkadaşlarımız bunu durdurmak, kurulursa da yeniden yavaşlatmak için mücadele edecekler" diye konuştu.

"YOĞUN EKOLOJİK YIKIMLARA NEDEN OLURLAR"

Cemalettin Küçük şunları söyledi:

"Nükleer santraller hem yapım hem de çalışma aşamalarında hiç kazaya sebep olmasalar bile çok yoğun ekolojik yıkımlara neden olurlar. Nükleer santrallerin kazası şudur; şartelini indirdiğiniz zaman kaza başlamış demektir. Bir nükleer tepkimeyi başlattığınız zaman ortaya çıkabilecek olan sonuçları kolay kolay tahmin edemezsiniz. Tahmin edilemeyen koşullara kaza denir. Bu nedenden dolayı nükleer santralin şartelini indirdiğinizde normal koşullarda kaza, yani çevresel ekolojik felaket başlamış olur. Bu ekolojik felaketin çok derinlikleri var. Hem çalışma aşamasında nükleer sızıntılar var olması hem de kullanacak olduğu çevredeki su boyutları aşamasından havadan, sudan topraktan kaynaklı olarak yakın mesafeler dahil olmak üzere yayılma ile birlikte çok uzun mesafeler dahil olmak üzere etkileri çok yoğun olacaktır. Mersin'de bugün devreye alınma koşuluyla birlikte değerlendirmek durumundayız. Büyük bir yıkım bekliyor buraları. Onun için buna izin vermemek durumunda olacağız. Eğer kurmaya çaba sarf ederlerse arkadaşlarımız bunu durdurmak, kurulursa da yeniden yavaşlatmak için mücadele edecekler. Bir nükleer santral kurulursa kapatılması çok zordur ama kapasitesini yavaşlatıp yeniden devre dışı bırakabilmek yaratmış olduğu ekolojik sorunları da en aza indirebilmek çabasını sürekli önümüzde bulundurmamız lazım.

DOĞU KARADENİZ'DE NEREDEYSE HER AİLEDE BİR KANSER VAKASI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Başta Karadeniz olmak üzere Doğu Karadeniz olmak üzere aynı zamanda Trakya bu konuda yoğun bir radyasyon etkisinde olmuştur. Çernobil nükleer santralinden çıkan bulutlar 3 kol üzerinden Anadolu'ya yayıldı. Aslında 3'ü de önce Ukrayna'dan çıkıp Stockholm'e geçti. Oradan tekrar doğal olarak 10 binlerce kilometre yol kat ettikten sonra Sinop üzerinden gelip Doğu Karadeniz'e çöktü. En büyük yoğunluğu Doğu Karadeniz yaşadı ama diğer 2 kol da Trakya üzerinden girerek birisi Adana kısmına doğru birisi de Mersin Fethiye tarafına doğru değişik radyoaktif yüklü bulutlar Trakya'da da çok yoğun radyoaktivitenin etkisinden kaynaklı olarak hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Ama biz Doğu Karadeniz'e geçtiğimizde her ailede neredeyse bir kanser vakasının, bir ölümün, bir hastalığın, çeşitli hastalıklarla mücadelenin bugün sürmüş olduğunu gayet net biliyoruz."