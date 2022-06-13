Meski Limonlu-Kumkuyu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 'Sıfır Atık Belgesi'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Limonlu-Kumkuyu Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın istediği yükümlülükleri yerine getirerek 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. MESKİ, sahip olduğu 'Sıfır Atık Belgesi' sayısını 17'ye çıkardı.

MESKİ, kurum faaliyetleri sonucu oluşan atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan' Atık Yönetimi Yönetmeliği' ve 'Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun olarak geri dönüşümünü ve bertarafını sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede ilgili yönetmeliklerin yürürlülük tarihinden itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca istenilen yükümlülükleri yerine getiren MESKİ, Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri, Merkez Atık Su Terfi Pompa İstasyonu ile Teknik Hizmetler Yerleşkesi gibi hizmet alanlarında 16 adet hizmet noktası için 'Sıfır Atık Belgesi' kazanmıştı.

12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran MESKİ, yeni faaliyete giren Limonlu-Kumkuyu Atıksu Arıtma Tesisi için de gerekli yükümlülükleri tamamlayarak 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Böylelikle MESKİ'nin sahip olduğu sıfır atık belge sayısı 17'ye yükseldi.

Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun olarak geri dönüşümüne öncelik veren MESKİ, ilgili yönetmelik kapsamında atıkların kaynağında özelliklerine göre ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi hakkında çalışanlarını bilgilendirmeye devam ediyor.

ANKA / Yerel