Mersin Büyükşehir, Ticari Alanlarda Yol Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve güvenliğinin sağlanması, özellikle ticari bölgelerde sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus’ta Öğretmenler Mahallesi’nin batı kısmında yer alan ve KOBİ işletmelerinin yanı sıra tarımsal ürün işleme tesisleri ile Tarsus Hal Kompleksi’nin de yer aldığı alanda kademeli olarak sıcak asfalt kaplama işlemi uyguladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kolaylığı ve güvenliğinin sağlanması, özellikle ticari bölgelerde sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Tarsus'ta Öğretmenler Mahallesi'nin batı kısmında yer alan ve KOBİ işletmelerinin yanı sıra tarımsal ürün işleme tesisleri ile Tarsus Hal Kompleksi'nin de yer aldığı alanda kademeli olarak sıcak asfalt kaplama işlemi uyguladı.
ANKA / Emel Türegün - Yerel