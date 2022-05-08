Mersin Büyükşehir'den, Silifkeli Çocuklara Gölge Oyunu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarım işçisi ailelerin çocuklarını Gazi Çiftliği'nde "Karagöz Hayal Oyunu"yla buluşturdu. Karagöz ve Hacivat'ı daha önce duyduklarını belirten çocuklar, hayatlarında ilk kez bir gölge oyunu seyretmenin mutluluğunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, "Atlı Karınca" adlı Karagöz Hayal Oyunu'nu Gazi Çiftliği'nde çocuklarla buluşturdu. Hayali Tevfik Dinç'in gösterisini yaptığı oyunu çocuklar seyretti.

ÇOCUKLAR GÖSTERİM ÖNCESİ ÇİFTLİK'İN BAHÇESİNDE OYUNLAR OYNADI

Silifke'de Gazi Çiftliği'nin bulunduğu bölgede yer alan tarlalarda çalışan tarım işçilerinin çocukları Gazi Çiftliği'nde bir araya geldi. Tarım işçisi babalar, sera işlerine ara verip traktör ve motorlarının römorklarında getirdikleri çocuklarını Gazi Çiftliği'ne bıraktı. Annelerin bir kısmı da çocuklarına eşlik ederek, Gazi Çiftliği'ndeki etkinlikte yer aldı. Gösterim öncesi Gazi Çiftliği'nin bahçesinde bir arada oyunlar oynayan çocuklar, ardından Hayali Tevfik Dinç'in gösterimini yaptığı eğlenceli oyunu izlemek için salondaki yerlerini aldı.

"İLK DEFA BU BÖLGEDE BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR"

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm, düzenlenen etkinliğin önemine değinerek, "Bölgemizdeki tarım işçisi ailelerin çocuklarının hepsini davet ettik. Bugün bütün çocuklarımız çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlı ve mutluyuz. İlk defa bu bölgede böyle bir şey oluyor. Annelerle gelmeye başlamışlardı bir yıldır ama bugün gördüğümüz; babalar da artık çocuklarını getirmeye başladı. Tarım işçisi babaların sera işini bırakıp çocuklarını buraya getirmesi gerçekten anlatılmaz bir mutluluk" dedi.

"İLK DEFA İZLİYORUZ"

Çocuklar, gölge oyununu ilk kez izlediklerini söyledi. 10 yaşındaki Minira Damla Okur, "Biliyordum ama izlememiştim. Daha yeni izliyorum. Çok iyi yapmışlar. İlk defa izliyoruz" dedi.

11 yaşındaki Gökçe Göküş de "Burası çok güzel bir yer. Ödevlerimizi yapabiliyoruz. Kitap okuyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Bugün Hacivat ve Karagöz'ün atlı karıncada olan bir anını bize oynatıyorlar. Burada olması çok güzel" diye konuştu. 8 yaşındaki Dilanur Erdem, yaşadığı heyecanı "Duymuştum da izlememiştim. Çok merak etmiştim. Çok iyi hissediyorum kendimi. Heyecan verici, ilk defa görüyorum" dedi. 12 yaşındaki Refah El Abdullah ise "Ben onları kitapta okuyorum, hikayelerde görüyorum. Televizyonda falan izledim. Hiç görmemiştim onları. Çok heyecanlıyım şu an onları izlediğim için. Çok kalabalık bir ortam. Herkesle tanışıyorum. Burada da bazı arkadaşlarım var, onlarla çok eğleniyorum" dedi.