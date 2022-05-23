Menteşe'de Hafriyat ve Moloz Atıkları İçin Özel Araç - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menteşe'de Hafriyat ve Moloz Atıkları İçin Özel Araç

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
 - Güncelleme:
Menteşe'de Hafriyat ve Moloz Atıkları İçin Özel Araç

Menteşe Belediyesi, vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, belediye bünyesinde çöp kamyonu olarak kullanılan 2011 model kamyon, gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından hafriyat ve moloz atığı taşıma aracına dönüştürüldü.

Menteşe Belediyesi, vatandaşa hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, belediye bünyesinde çöp kamyonu olarak kullanılan 2011 model kamyon, gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından hafriyat ve moloz atığı taşıma aracına dönüştürüldü.

Hafriyat ve moloz atığı taşıma aracını inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, aracın sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak yenilendiğini bilgisini paylaşarak, "Yenilenen aracımız 2 tona kadar hafriyat ve moloz atığı taşıyabiliyor. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda aracımız talep edilen bölgeye giderek atıkları alacak. Daha sonra büyükşehir belediyesinin döküm alanına atıkları bırakacak. Böylece atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraftı sağlanacak" dedi.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Bahattin Gümüş, Tragger, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title