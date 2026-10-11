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Manisa Barosu başkanlığına Ümit Rona 719 oyla yeniden seçildi

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Manisa Barosu başkanlığına Ümit Rona 719 oyla yeniden seçildi
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Manisa Barosu olağan genel kurulunda yapılan başkanlık seçimini 719 oyla Ümit Rona kazandı. Mevcut başkan Sevgi Başak Yeşil 584 oyda kalırken Can Adar Arslan 99 oy aldı; Rona daha önce de bir dönem başkanlık yapmıştı.

Manisa Barosunun, olağan genel kurulunda yapılan seçimde 719 oy alan Ümit Rona yeni başkan seçildi.

Manisa Barosunun yeni yönetimini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapıldı. Toplam 3 adayın yarıştığı genel kurulda bin 472 üye sandık başına gitti. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayım sonuçlarına göre, "Gri Liste" ile seçime giren Ümit Rona 719 üyenin desteğini alarak Manisa Barosunun yeni başkanı oldu. "Yeşil Liste" ile yarışan mevcut başkan Sevgi Başak Yeşil'in 584 oyda kaldığı seçimde, "Mavi Liste"nin adayı Can Adar Arslan 99 oy aldı. Seçim tutanağına göre, kullanılan oyların bin 402'si geçerli, 70'i ise geçersiz sayıldı.

Daha önce de bir dönem Manisa Barosu Başkanlığı görevini yürüten Rona, alınan bu sonuçla göreve yeniden seçilmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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