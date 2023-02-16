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Madenciler enkazdan buldukları yüklü miktarda paraları teslim etti

Yerel Haberler

Madenciler enkazdan buldukları yüklü miktarda paraları teslim etti

Madenciler Hatay Kırıkhan'daki enkaz çalışması sırasında 3 bin dolar, 3 bin 800 euro; 4 adet reşat altın ve 10 adet çeyrek altın buldu.

Madenciler Hatay Kırıkhan'daki enkaz çalışması sırasında 3 bin dolar, 3 bin 800 euro; 4 adet reşat altın ve 10 adet çeyrek altın buldu. Bulunan paralar ve altınlar madenciler tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Madencileri, Hatay'daki deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken, enkazda yüklü miktarda para ve altın buldu. Kırıkhan Cumhuriyet Caddesi Uğur Apartmanı'nda yapılan enkaz çalışmasında bulunan 3 bin dolar, 3 bin 800 euro, 4 adet reşat altın ve 10 adet çeyrek altın, madenciler tarafından güvenlik güçlerine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kırıkhan Hatay Yerel Haberler

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