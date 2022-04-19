Kütahya'daki sulama kanallarında temizlik - Haberler

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Kütahya'daki sulama kanallarında temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'daki sulama kanallarında temizlik

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehir içindeki sulama kanalları ile birlikte derelerin de temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehir içindeki sulama kanalları ile birlikte derelerin de temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Kütahya Belediyesi, sorumluluğunda olan sulama kanalları ile birlikte derelerin temizlik çalışmaları Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince İnköy Mahallesi'nde devam ediyor.

Çiftçilerin sorunsuz bir yaz geçirmesi adına sulama kanallarında biriken taş, çalı, toprak ve diğer atıklar temizlenerek su akış yollarının açık kalması sağlanıyor.

Sulama kanallarında yapılan temizleme çalışması hem suyun akışının açık kalmasını sağlıyor hem de çevresel kirliliğin önüne geçiyor.

Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Şembel Deresi'nde başlatılan çalışmalar tekzip bendi temizlik işlemleriyle sürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, İnköy Mahallesi, su, Yerel, Haberler

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