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Kütahya'da Ziya Hisar Camiinde Hatimli Teheccüd Namazı Kılınacak

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Kütahya İl Müftülüğü, Ziya Hisar Camiinde 11 Mart Pazartesi sabaha karşı saat 04.18'de Hatimli Teheccüd Namazı kılınacağını duyurdu. Cami, hayırsever iş insanı Erhan Hisar'ın babası Ziya Hisar adına yapılmıştır.

Kütahya İl Müftülüğü 11 Mart Pazartesi sabaha karşı saat 04.18'de Ziya Hisar Camiinde Hatimli Teheccüd Namazı kılınacağını duyurdu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan saat 04.18'de eski emniyet binası yanındaki Ziya Hisar Camiinde Hatimli Teheccüd Namazı kılınacak.

Hayırsever iş insanı Erhan Hisar'ın merhum babası Ziya Hisar adına yaptırdığı cami 2021 yılında ibadete açılmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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