Kütahya'da Orman Şehitleri İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kütahya'nın Yenice köyünde, Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası dolayısıyla orman şehitleri Murat Yıldırım ve Orhan Yılmaz'ın anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman şehitleri Murat Yıldırım ve Orhan Yılmaz anısına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını Vali Musa Işın dikti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 5 hektarlık alana karaçam, servi, sedir, ıhlamur ve lavanta olmak üzere toplamda 5 bin fidan dikildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Vatan ve orman sevgilerinizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hatıraları, diktiğimiz fidanlarda yaşayacak" dedi.

Etkinliğe Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA