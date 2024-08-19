Kuşadası Kadıkalesi'nde Ceneviz Konferansı

Kuşadası Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Kuşadası Kadıkalesi Ania Kazı Başkanlığı ve bir otelin katkılarıyla 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 15.00'te tarih meraklılarını buluşturacak önemli bir konferans düzenlenecek. Konferans, dünyaca ünlü Ceneviz uzmanı ve özel bir üniversitenin öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Sercan Sağlam'ın sunumu ile gerçekleşecek.

13. ve 14. yüzyıllarda önemli bir Ceneviz deniz üssü olarak bilinen Anaia Limanı, Aydınoğulları Beyliği, Ceneviz şehir devleti ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu arasında büyük çekişmelere sahne oldu. Bu stratejik limana sahip olma mücadelesi, deniz ticaretinin kontrolünü elde tutmak açısından büyük bir öneme sahipti. Konferansta, Anadolu'da ilk Türk gemi tersanesini kuran Aydınoğlu Gazi Umur Bey'in bugüne kadar gizli kalan tarihi başarıları, delilleriyle birlikte izleyicilere sunulacak.

Kuşadası Kadıkalesi'nin yeni kazı başkanı ve ekibi tarafından da desteklenen konferansta, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış ve ilk kez duyurulacak bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi. Akademisyenler, arkeoloji meraklıları, Bizans tarihi araştırmacıları, Turist Rehberleri ve turizm acenteleri başta olmak üzere, Kuşadası kültür ve tarihine ilgi duyan herkesin konferansa davetli olduğu belirtildi. - AYDIN