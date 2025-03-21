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Kümbet Mahallesi'nde Geleneksel İftar Yemeği Geleneği Devam Ediyor

Kümbet Mahallesi'nde Geleneksel İftar Yemeği Geleneği Devam Ediyor
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Eskişehir'in Kümbet Mahallesi'nde, vatandaşlar her gün toplu iftar yemeği düzenleyerek geleneklerini yaşatıyor. İftar yemeği, köy halkı ve misafirler için bir araya gelme fırsatı sunarken, yaşlılara da yemek servisi yapılıyor.

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar haftanın her günü iftar yemeği vererek geleneklerini devam ettiriyor.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, eski geleneklerine sahip çıkarak haftanın her günü toplu iftarda buluşuyor. Kümbet Meydanı'ndaki sosyal tesislerde hazırlanan veya hazır getirilen yemekleri köy halkı ve misafirlerine ikram etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, aynı zamanda yol kenarına astıkları tabela ile yoldan geçenleri mahallelerine davet ediyorlar.

Her gün ortalama 300 kişilik yemek hazırlandığını belirten Kümbet Mahalle Muhtarı Seydi Ay; "Köyümde 30 Ramazan boyunca her gün yemek verilmektedir. İftar yemeği bugün köy halkımızdan Arif Ünlü ve Seydi Koyuncu bütün köylümüze beraber ve civar köylerimizden gelen misafirlerimize iftar yemeği ikramında bulunmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Köyümde bu gelenek haline gelmiştir yıllardan beri bunu sürekli hale getirdik. Aynı zamanda yaşlı ve yemeğe katılamayanlara sefer taslarıyla yemek götürme hizmeti sunmaktayız. Bu yaptığımız gelenekle kendimizle guru duyuyor, çevreye güzel bir örnek olduğumuzda düşünüyorum. Yemeğe katılan bütün misafirlere köylülerimize teşekkür ediyorum saygı ve selamlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İftar yemeği, yapılan dualar sonra hoş sohbetle ve ikram edilen çayın sonrasında sona eriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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