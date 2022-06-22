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Kübra'nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kübra'nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan'ı ziyaret etmeyi, yürümeyi, fizik tedavi görmeyi ve gelinlik giymeyi hayal eden 23 yaşındaki Kübra Kasap'ın hayallerini bir bir yerine getiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan'ı ziyaret etmeyi, yürümeyi, fizik tedavi görmeyi ve gelinlik giymeyi hayal eden 23 yaşındaki Kübra Kasap'ın hayallerini bir bir yerine getiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Gönen ilçesinde evinde ziyaret ettiği kas hastası 23 yaşındaki Kübra Kasap'ın hayalleri bir bir yerine getiriliyor. Ramazan ayında iftarlarına konuk olan Başkan Yücel Yılmaz ile sohbet eden Kübra, İstanbul Eyüpsultan'da gezmeyi, yürümeyi, gelinlik giymeyi ve fizik tedavi olmayı hayal ettiğini söylemişti. Başkan Yılmaz'ın, Kübra'nın hayallerini gerçekleştirmek için verdiği söz üzerine, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kübra ve ailesini İstanbul'a götürdü. Kübra, gün boyu; Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde ziyaretlerde bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait engelli taşıma aracıyla ulaşımları sağlanan Kübra ve ailesi geziden çok memnun kaldıklarını söyledi. Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya ve Büyük Çamlıca camilerinde yeniden yürüyebilmek için dua eden Kübra, "Yücel başkanımı çok seviyorum, onun sayesinde de çok mutlu oldum. İnşallah onun sayesinde de şifa bulacağım. Allah razı olsun hepinizden" diyerek sevincini dile getirdi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yücel Yılmaz Eyüpsultan Balıkesir Yerel Haberler

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