Köyceğiz Kaymakamı Kumcu, Orman İşletme Şefleri ile iftarda buluştu

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Ramazan ayının on dördüncü gününde Otmanlar Yangın İlk Müdahale Ekip binasında, Orman İşletme Şefleri ile iftar programında bir araya geldi.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptırdığı dua ile başlayan iftar programı yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. İftar programında Orman İşletme Şefleri Otmanlar Mahallesi ve diğer mahallelerde yapılan ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca orman yangınlarını önleme konusunda alınan tedbirlerde konuşuldu. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya; Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, SYDV Müdürü Ercan Ceylan, Otmanlar Mahallesi Muhtarı Cemal Dağdelen ve Orman İşletme Şefleri eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı