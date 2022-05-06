Kocasinan'da Eren Bülbül'ün ismi yaşatılacak

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi'nde Mayıs Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, oturumu meclis üyelerinin ve vatandaşların geçmiş Ramazan Bayramını kutlayarak açtı. Toplantıda, Şehit Eren Bülbül'ün isminin Zümrüt Mahallesi'ndeki yeni yapılan parka verilmesi maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yine örnek bir dayanışma sergilendi. Kocasinan Belediye Meclis üyeleri tarafından Zümrüt Mahallesi'ndeki yeni yapılan parka, 'Eren Bülbül' ismi verildi. Şehit isimlerinin yaşatılmasının son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Vatan toprağı için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Bu çerçevede hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklarımıza, gönlümüzde taht kuran şehitlerimizin isminin yaşatılarak, geleceğe aktarılması konusunda gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Toplantıda ayrıca Kocasinan Şimşekspor Spor Kulübü'ne yardım yapılması talebi görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek vererek, geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini söyledi.

Gündem maddelerinde yer alan mülkiyeti belediyeye ait Ebiç ve Yazır Mahallesi'nde bulunan toplam 8 adet ekilebilir tarlanın tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere, 6 yıla kadar kiraya verilebilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi maddesi de görüşüldü. Sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri'nin tarım şehri olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Daha çok alanda tarımsal üretim ve çiftçilik yapılması için gayret sarf ediyoruz. Çerezlik ay çekirdeğinde Türkiye'de birinci sıradayız. Özellikle ay çekirdeğinin Kocasinan sınırları içerisinde yer alan Buğdaylı, Kızık ve Mahzemin gibi kırsal mahallelerimizde ciddi manada ticareti yapılıyor. Ay çekirdeğinin ayrıca yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Bu bizim için gurur verici. Kocasinan'da verimli araziler ve sulu tarıma geçecek yeni alanlarla tarımsal üretim daha fazla olacak" diye konuştu.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar'ın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel