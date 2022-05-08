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Kızılay gönüllülerinden Anneler Günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Kızılay gönüllülerinden Anneler Günü sürprizi Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri şehit anneleriyle yalnız yaşayan kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay gönüllülerinden Anneler Günü sürprizi

VAN - Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri şehit anneleriyle yalnız yaşayan kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay gönüllüleri, Anneler Günü nedeniyle hazırladıkları hediye paketleriyle ilçede yalnız yaşayan yaşlı ve şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutladı. Açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Şubesi Kadın Kolları Başkanı Durdu Koçyiğit, "Anneler Günü dolayısıyla ilçemizde bulunan yaşlı ve şehit annelerimize çeşitli hediyeler dağıttık. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

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