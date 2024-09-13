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Kırşehirli Aktarlar, Kış Öncesinde Hastalıklardan Korunmanın Yolunu Açıkladı

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Kırşehirli aktarlar, kış öncesinde hastalıklardan korunmanın yolunun karadut özü, ada çayı ve ıhlamur olduğunu belirterek, kış mevsimi için önerilerde bulundu.

Kırşehirli aktarlar, kış öncesinde hastalıklardan korunmanın yolunun karadut özü, ada çayı ve ıhlamur olduğunu belirterek, kış mevsimi için önerilerde bulundu.

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir oranda düşmesiyle birlikte hastalıklara karşı korunma yöntemlerini araştıran vatandaşlar, aktarların yolunu tutmaya başladı. Aktar Ünsal Gümüş, vatandaşlara hastalığa yakalanmamak için karadut özü, ada çayı ve ıhlamur önererek, mevsim geçişi için önerilerde bulundu. Gümüş, "Anadolu'da havalar soğumaya başladı. Özellikle sabahları ve akşamları mevsim geçişi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. İnsanlarda mevsim geçişi nedeniyle vücut kırgınlıkları oluşuyor. İnsanlar, mevsim geçişi nedeniyle aktarları tercih etmeye başladı. Hastalıklardan korunmak için karadut özü, ada çayı ve ıhlamur bizim önerimiz. Aynı zamanda zerdeçal, karanfil, tarçın, zencefil, kekikte kullanılır" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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