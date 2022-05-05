Kırşehir Belediyesi'nden Yerli Üreticiye Fidan Desteği

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediyesi, "Ata Tohumu Geçmişimizin Zenginliğidir" sloganıyla başlatmış olduğu "40 Köy 40 Tohum" projesi kapsamında yerli üreticiye ücretsiz fidan dağıtımı yapacak.

Kırşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "40 Köy 40 Tohum" projesi çerçevesinde 6 Mayıs 2022 Cuma günü Cacabey Meydanı'nda saat 10.00'da yerli üreticilere ücretsiz fide dağıtımı yapılacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan vb. sebzelerinin yerli tohumlarından ürettiğimiz fidelerin Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 'Geçtiğimiz yıl Ata Tohumu Geçmişimizin Zenginliğidir' diyerek başlatmış olduğumuz '40 Köy 40 Tohum' projemize desteğini ve ilgisini esirgemeyen bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Ekicioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk etapta domates biber patlıcan Fide dağıtımı yapacak ve üreticilerimize bu konuda destek sunacağız.

Kırşehir Belediyesi olarak ayrıca, mülkiyetimizdeki tarlaları değerlendirerek ilimizin iklim koşullarına uygun olan çeşitli Tarımsal Ürünler üretmek amacıyla Organik Tarım Uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Biz, göreve geldiğimizden beri yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz.

Kırşehir Belediyesi olarak, 6 Mayıs 2022 Cuma günü saat 10: 00'da Cacabey Meydanı'nda ücretsiz fide dağıtımı yapacağız.

Sosyal ve Üreten Belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı yerli fidelerimizle buluşturmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunmaya davet ediyorum."