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Kırklareli'de Berat Kandili Coşkusu

Kırklareli'de Berat Kandili Coşkusu
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Kırklareli'de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi geçirdi. Ulu Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve vaaz verildi.

Kırklareli'nde Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle Ulu Camii'nde program düzenlendi. Akşam namazının ardından gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş verdiği vaazda Berat Gecesi'nin önemine değinerek, kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu belirtti.

Programın ardından çeşitli ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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