Kırıkkale'de Su Tasarrufu İçin Yeni Tedbirler

Kırıkkale'de Su Tasarrufu İçin Yeni Tedbirler
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Kırıkkale Valiliği, küresel ısınma ve su kaynaklarının azalması nedeniyle yeni su tasarrufu tedbirleri aldı. İçme suyu şebekelerinde sayaç kullanımı zorunlu hale getirilirken, yaşam alanlarına su aboneliği verilmeyecek. Tarımsal sulamada içme suyu kullanımı yasaklandı ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması için önlemler alınacak.

Kırıkkale'de küresel ısınma ve yer altı su kaynaklarının azalması nedeniyle, Valilik yeni tasarruf tedbirlerini devreye aldı.

Kırıkkale'de küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarında azalma ve kuraklık riski her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Kırıkkale Valiliği, yaz aylarında içme suyunda yaşanan artış ve bazı bölgelerde ortaya çıkan kaynak yetersizlikler nedeniyle yeni su tasarrufu tedbirlerini içeren "Valilik Genel Emri" yayımladı.

29 Temmuz 2025 tarihli genel emirde; içme suyu şebekelerinde su sayacı kullanımı zorunlu hale getirilirken, köylerde abone kaydı bulunmayan hanelere su verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, tarımsal amaçlı sulamada içme suyunun kullanılmasına karşı önlemler alınacak ve arsa-tarla gibi yapı bulunmayan alanlara içme suyu aboneliği verilmeyecek.

İçme suyunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek amacıyla kademeli ve hacim esaslı ücretlendirme sistemine geçilecek, bir haneye birden fazla abonelik yapılmayacak. Şebekeden gelen suların bağ-bahçe sulamada kullanılmaması için yerel yönetimlere gerekli önlemleri alma sorumluluğu verildi.

Kayıp-kaçak oranlarının azaltılması için yerel yönetim birimlerinin gerekli teknik tedbirleri alması istenen emirde, DSİ izni olmadan sondaj kuyusu açılması da yasaklandı. Mevcut kuyuların ve doğal su kaynaklarının DSİ'ye bildirilerek kayıt altına alınması sağlanacak.

Toplumsal farkındalık ve su tasarrufu bilincinin artırılması amacıyla, yerel yönetimler tarafından afiş, broşür gibi bilgilendirici materyaller hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılacak, sosyal medya ve diğer platformlarda kamuoyuna yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Genel emre uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapılacağı uyarısında bulunulurken, kararların uygulanması ve denetlenmesi kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve diğer resmi dairelerce sağlanacak. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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