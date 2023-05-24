Kirayı artırmak isteyen dükkan sahibi, kiracısını vurdu

IĞDIR - Iğdır'da dükkan sahibi Cem Kutay Karasu (57), fırın işletmecisi kiracısı Metin İlman (41), ile kirayı artırmak için tartıştı, Karasu daha sonra kiracısı İlman'ı tabanca ile vurdu.

Olay, bugün 09.30 saatlerinde Bağlar Mahallesi Seçkin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Metin İlman (41), yıllardır aynı iş yerinde kiracı olarak fırın işletiyordu. Dükkan sahibi Cem Kutay Karasu (57), sabah saatlerinde dükkana giderek İlman, ile kira için görüştü. Eskiden 50 bin lira olan kirayı yeni sözleşme için 90 bin lira olarak istedi. İlman, dükkan sahibi Karasu'ya iş zamanı diyerek sonra gelmesini ve istenilen miktarın da çok olduğunu söyledi Bu esnada Karasu yanında getirdiği tabanca ile iki defa tavana sıktı, bir elde İlma'nın kafasına doğrultarak sıktı. Silahtan çıkan kurşun İlman'ın boğazına değdi. Metin İlman, kanlar içinde yere yığılırken Cem Kutay Karasu ise olay yerinden kaçtı. Fırın çalışanların ve vatandaşların haber vermesi üzerine İlman, ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan İlman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan zanlı Karasu ise yakalandı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.