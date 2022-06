Kilometreler Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde İyiliğe Dönüşecek - Haberler

Bor Holding ve Help Steps uygulaması iş birliğiyle hayata geçirilecek "Dönüşümde Yaşam Var" Projesi kapsamında katedilecek kilometreler Efes Tarlası Yaşam Köyü için iyiliğe dönüşecek.

Bor Holding çatısı altında faaliyet gösteren operasyonel filo kiralama şirketi Borlease ve SIXT rent a car kurumsal araçlarıyla yapılan kilometreler, mobil sağlık ve sağduyu uygulaması Help Steps iş birliğiyle iyiliğe dönüşüyor. "Kilometre Dönüşüm Projesi" kapsamında toplanacak tutar, Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne bağış olarak aktarılacak.

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR HELP STEPS POINT"

Kilometre Dönüşüm Projesi'nin tanıtımı, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müge Çetin, Help Steps Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in katılımıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen toplantıda yapıldı.

Toplantıda konuşan Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, amaçlarının bir sosyal sorumluluk projesini bilinçli bir şekilde uzun vadede hayata geçirmek olduğunu belirterek, "Kilometrelerimizi azaltalım, yürüyüşlerimizi arttıralım istiyoruz. 2000 aracımızı projeye dahil etmeye çalışıyoruz. Sistemin alt yapısını kurmuş durumdayız. Projemiz içerisinde ekosisteme bir katma değer yaratmak istiyoruz. Bu katma değeri yaratırken de, bölge olarak Efes Selçuk Belediyesi ile çalışmaktan, Efes Selçuk Belediyesi'nin buradaki emeklerini desteklemekten, bu projede kendi üzerimize düşen vazifeyi yapmaktan dolayı kendimizi çok onurlu ve gururlu hissedeceğimizi biliyoruz. Hedefimiz 5 Milyar Help Steps Point" dedi.

HELP STEPS ADIMLARI SOSYAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Help Steps Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik de tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Help Steps uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

"Help Steps 2020 yılında kurduğumuz, dünyanın her yerinden ücretsiz olarak mobil telefonlara indirilebilen akıllı bir adım sayar uygulaması. Diğer akıllı adım sayar uygulamalardan farklı olarak Help Steps sayılan adımlar sivil toplum kuruluşları ve toplum için sosyal faydaya dönüştürüyor."

Gözde Venedik, Helps Steps uygulaması ile bugüne kadar 200 milyar adımın desteğe dönüştüğünü, 7.500 adet fidan dikildiğini, 8 ton mama bağışı yapıldığını belirtti.

DAHA AZ KİLOMETRE DAHA ÇOK HS PUAN

Help Steps uygulamasının temel amacının kilometreleri azalmak olduğunun altını çizen Gözde Venedik, Kilometre Dönüşüm Projesi ile zorunlu olarak yapılan kilometrelerle Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Burada bir manifesto söz konusu. Mümkün olduğu kadar az kilometre yaparak adımlarımızı arttırmayı, zorunlu olarak yaptığımız kilometreleri desteğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Biz bu kampanyada daha az kilometre yapan sürücülere daha çok HS puan vereceğiz. Bu HS puanları da Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi'ne otomatik olarak aktaracağız" dedi.

"DÖNÜŞÜM YAŞAMDA BAŞLAR VE YAŞAM TOPRAKTA FİLİZLENİR"

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise konuşmasına Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün kuruluş felsefesini anlatarak başladı. Sengel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir' sözünden feyz alarak başlattığımız bir proje. Köy Enstitüleri ruhunu tekrar canlandırıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideal Cumhuriyet köylerinden feyz alarak bir şeyler yapmak istedik" dedi.

Kilometre Dönüşüm Projesi ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne katkı sunulacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sengel, "Borlease ve Sixt ekibine teşekkür ediyoruz. Sunumda çok güzel bir cümle vardı; 'Dönüşüm Yaşamda Başlar'. Aslında biz galiba o cümleyi ikinci kısmıyla birleştirmeye başladık. Dönüşüm Yaşamda Başlar ve Yaşam Toprakta Filizlenir" diye konuştu.

