Kestelli kadınlar gönüllerince eğlendi

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce kadın gönüllerince eğlendi.

Kestel Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe yaklaşık bin kadın katılırken, piyanist Dilek sahne aldı. Salonu dolduran anneler, Piyanist Dilek'in şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Öte yandan Kestel Belediyesi tarafından annelere, sürpriz hediye ve ikramlar verildi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Anneler için her gün çok önemlidir. Kıymetini çok iyi bilmemiz gerekir. Bizde Kestel Belediyesi olarak bu tarz etkinliklerimiz ile annelerimizin, kadınlarımızın yanında oluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir kadınlar matinesi düzenlemiştik. Siz kıymetli kadınlarımızın, yoğun ilgisiyle karşılaşmak bizleri oldukça mutlu etti. Bu vesileyle yine yalnızca kadınlarımıza özel Anneler Günü Özel etkinliğini organize ettik. Üzerinizdeki sorumlulukların stresinden biraz olsun uzaklaşmanıza vesile olabildiysek ne mutlu bizlere. Ben bu vesile ile hepinize iyi eğlenceler diliyor, aramızdan ayrılan tüm annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Anneler gününüz kutlu olsun" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel