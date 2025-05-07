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Kenya'da 5 Bin 440 Afrika Karıncası Kaçakçılığına Cezalar Kesildi

Kenya'da 5 Bin 440 Afrika Karıncası Kaçakçılığına Cezalar Kesildi
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Kenya'da 4 kişi, 9 bin 300 dolar değerindeki 5 bin 440 Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı nedeniyle 7 bin 700 dolar para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödemezlerse 12 ay hapis cezası alacaklar.

Kenya'da mahkeme, 9 bin 300 dolar değerindeki 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası verdi.

Kenya'da binlerce karıncayı kaçırmaya çalışan 4 kişi yakalandı. Yetkililer, 2'si Belçika, 1'i Vietnam diğeri de Kenya vatandaşı 4 kişinin 5 bin 440 adet Afrika hasatçı karınca kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Nisan'da gözaltına alındığını duyurdu. Kenya'daki mahkeme, 4 kişiye 7 bin 700 dolarlık para cezası verdi. Adı açıklanmayan 4 kişi suçunu kabul ederken, para cezasını ödememeleri durumunda 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kenyalı yetkililer, karıncaların 9 bin 300 dolar değerinde olduğunu açıkladı. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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