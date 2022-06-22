Kdz. Ereğli Belediyesi Kreşinde, Yıl Sonu Coşkusu

Kdz. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Kreşi'nde yıl sonu coşkusu yaşandı. Kreşten mezun olan 6 yaş grubu çocuklar, Başkan Halil Posbıyık'ın elinden karnelerini aldı. Çocukların gösteri ve oyunlarıyla renklenen yıl sonu etkinliğinde konuşan Başkan Posbıyık, Kdz. Ereğli'ye 2 katlı modern bir kreşi daha kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sevgi, Barış, Dostluk Kreşi, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenledi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ile kreş etkinliğine katılarak, miniklerle ve aileleriyle bir araya geldi. Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda öğrenci velisinin hazır bulunduğu etkinlikte minikler, gösteriler yaptı, oyunlar oynadı.

Başkan Posbıyık, kreşten bu yıl mezun olan minikleri ve ailelerini tebrik etti.

"AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL, ÇOCUKLARI DAHA İYİ ORTAMDA YETİŞTİRMEK"

Kdz. Ereğli'ye modern bir kreş kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Yıllardan bu yana bu kreşi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir çok yönetim geldi, geçti. Hepsine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yeni gelen yönetime özellikle teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir şevkle başladılar göreve. Müthiş değişimler yaptılar. Onları biz de elimizden geldiği kadar destekledik. Miniklerimizi, yavrularımızı daha iyi noktalara getirmek için öğretmenlerimiz ellerinden geleni yaptılar.

Erdemir İlkokulu karşısında, Erdemir'den aldığımız büyük bir alan var. Şu anda projeleri bitti, ihale aşamasına geldik. Hayalim bu Kreşi oraya taşımak. 2 katlı, geniş bir arazi. Sadece eğitim değil, aynı zamanda bahçesinde tarım yapıldığı, hayvanların bulunduğu, tavuk, ördek, kazın bulunduğu, bir fiil oraya gelen çocuklarımızın, doğayla, çiçekle iç içe olduğu bir kreş yapacağız. Belediyenin amacı kreşten para kazanmak değil. Daha da sübvanse ederek çocuklarımızın çok iyi şartlarda yetişmesini sağlamak."

Yapılan konuşmaların ardından kreş yönetimi, Başkan Posbıyık'a verdiği destek için hediye takdiminde bulundu. Başkan Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, kreş öğrencilerinin karnelerini verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKA / Yerel